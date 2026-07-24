Théâtre Le Malade Imaginaire Millau

Informations pratiques

Millau

Théâtre Le Malade Imaginaire

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 14 – 14 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

par L’Illustre Compagnie

La modernité de l’œuvre de Molière n’a plus de secret pour Tigran Mekhitarian. L’audacieux metteur en scène arménien a déjà revisité Les Fourberies de Scapin, Don Juan et L’Avare avec brio. Il aborde maintenant Le Malade imaginaire. Pour lui prescrire une cure de jouvence ? Bien plutôt pour montrer la vitalité et l’actualité intactes de la pièce, ultime comédie-ballet de Molière.

Transposé dans des situations contemporaines, avec téléphone portable, jogging et antidépresseurs, Le Malade imaginaire est comme galvanisé par l’énergie du présent. Mekhitarian met en évidence la force de frappe de la pièce, sa puissance corrosive. Au passage, la pastorale devient un rap impromptu, la culture urbaine s’accorde à merveille avec le texte classique. C’est toute l’intensité de la comédie de Molière que Mekhitarian retrouve, revisitant le personnage d’Argan du côté de son feu intérieur.

Mise en scène, adaptation Tigran Mekhitarian Avec Tigran Mekhitarian, Anne Coutureau ou Justine Vultaggio, L’Éclatante Marine, Brigitte Guedj ou Isabelle Gardien, Cédric Welsh, Étienne Paliniewicz, Sébastien Gorski, Mélanie Ferrara ou Camilla Halima Filali

Corps et voix rendent naturellement toute la verve du texte qui abonde en moquerie, insolence et méchanceté. sceneweb.fr

Durée 1 h 45

Tout public à partir de 10 ans

Spectacle proposé en co-accueil avec l’ASSA-ATP et avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Autour du spectacle

De 18h30 à 19h30 Plateau Radio Larzac en direct Regard sur le monde du médicament.

19h30 Petite restauration par l’association Myriade. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by L’Illustre Compagnie

L’événement Théâtre Le Malade Imaginaire Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)