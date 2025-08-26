Théâtre Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson Quai du Canal Baume-les-Dames
Théâtre Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson Quai du Canal Baume-les-Dames vendredi 3 avril 2026.
Théâtre Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson
Quai du Canal Centre d’affaires et de rencontres (CARé) Baume-les-Dames Doubs
La Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède est un spectacle musical « School Edition » inspiré du célèbre roman suédois écrit par Selma Lagerlöf en 1906. Accompagnez Nils dans son étonnant périple à dos d’oies ! Nils Holgersson a trois passions manger, dormir et faire des sales farces. Ce qui n’est pas vraiment au goût de son entourage. Sauf qu’on passe beaucoup de choses à un mignon petit garçon !
Compagnie Allée des Cerisiers
Tout public.
Durée environ 1h15 .
Quai du Canal Centre d’affaires et de rencontres (CARé) Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org
