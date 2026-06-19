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Théâtre Le procès du loup Nogent-le-Rotrou

Théâtre Le procès du loup Nogent-le-Rotrou

Théâtre Le procès du loup Nogent-le-Rotrou samedi 27 juin 2026.

Adresse : 2 Rue Sainte-Anne

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Nogent-le-Rotrou

Théâtre Le procès du loup

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Théâtre Le procès du loup de Zarko Petan.
Présenté par la jeune troupe des Enfants Comédiens-Chanteurs du Théâtre Buissonnier.
Il y a un juge, des avocats, des victimes, des animaux qui parlent…Le verdict sera peut-être surprenant …!?!
Théâtre Le procès du loup de Zarko Petan.
Présenté par la jeune troupe des Enfants Comédiens-Chanteurs du Théâtre Buissonnier.
Il y a un juge, des avocats, des victimes, des animaux qui parlent…Le verdict sera peut-être surprenant …!?!   .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 

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English :

Theater *The Trial of the Wolf* by Zarko Petan.
Presented by the young troupe of the Enfants Comédiens-Chanteurs from the Théâtre Buissonnier.
There is a judge, lawyers, victims, talking animals… The verdict might just be a surprise…!?!

L’événement Théâtre Le procès du loup Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE

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