Théâtre Le Révizor de Nicolas Gogol MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

La classe de Théâtre de Stéphanie Farison et l’Atelier Masque de Magali Song vous accueillent à la MPAA Saint-Germain à l’occasion de leur spectacle revisitant la célèbre comédie de Nicolas Gogol « Le Révizor ».

Avec la participation des élèves de la classe de MAO Stéphane Magnin et Karim Touré (Percussions)

Le Révizor de Gogol

Dans une ville de province russe un jeune Petersbourgeois, qui aime le jeu, le luxe et l’oisiveté, est pris pour un inspecteur général (un Revizor). Le Gouverneur et les notables locaux cherchent à dissimuler la gestion catastrophique de leur ville et la corruption omniprésente en achetant cet inconnu.

La classe de Théâtre de Stéphanie Farison et l’Atelier Masque de Magali Song vous invitent à découvrir ou redécouvrir un chef d’œuvre du Théâtre.

Le mardi 09 juin 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:30:00+02:00_2026-06-09T20:30:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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