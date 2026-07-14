Théâtre Le temps qui reste Yutz
jeudi 15 avril 2027 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Théâtre Le temps qui reste
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
34
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-04-15 20:30:00
fin : 2027-04-15
Date(s) :
2027-04-15
Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul, Franck et Adrien.
Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour le moins… surprenantes.
Texte et mise en scène Philippe Lellouche
Avec David Douillet, Géraldine Lapalus, Laurent Olmedo et Philippe CuraTout public
34 .
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
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English :
Emma, recently widowed, reunites with her three childhood friends, Paul, Franck, and Adrien.
Although their grief should be immense, they seize this moment of reunion to reveal their secret dreams and desires, which are, to say the least, surprising.
Written and directed by: Philippe Lellouche
Starring: David Douillet, Géraldine Lapalus, Laurent Olmedo, and Philippe Cura
L’événement Théâtre Le temps qui reste Yutz a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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