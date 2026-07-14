Informations pratiques

Yutz

Théâtre Le temps qui reste

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

34

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-04-15 20:30:00

fin : 2027-04-15

Date(s) :

2027-04-15

Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul, Franck et Adrien.

Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour le moins… surprenantes.

Texte et mise en scène Philippe Lellouche

Avec David Douillet, Géraldine Lapalus, Laurent Olmedo et Philippe CuraTout public

34 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Emma, recently widowed, reunites with her three childhood friends, Paul, Franck, and Adrien.

Although their grief should be immense, they seize this moment of reunion to reveal their secret dreams and desires, which are, to say the least, surprising.

Written and directed by: Philippe Lellouche

Starring: David Douillet, Géraldine Lapalus, Laurent Olmedo, and Philippe Cura

L’événement Théâtre Le temps qui reste Yutz a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME