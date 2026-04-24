THÉÂTRE LECTURE LES CHÂTAIGNIERS EN PARLENT ENCORE… Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

THÉÂTRE LECTURE LES CHÂTAIGNIERS EN PARLENT ENCORE…

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le foyer rural du Bleymard organise une soirée théâtre lecture Les châtaigniers en parlent encore… inspiré des textes de Gilbert Léautier par Manon Bilhaut & Nicolas Michel.

Sur réservation

Le foyer rural du Bleymard organise une soirée théâtre lecture Les châtaigniers en parlent encore… inspiré des textes de Gilbert Léautier par Manon Bilhaut & Nicolas Michel.

Sur réservation .

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48

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English :

The Foyer Rural in Le Bleymard organizes an evening of theater and reading: Les châtaigniers en parlent encore… inspired by texts by Gilbert Léautier by Manon Bilhaut & Nicolas Michel.

Book in advance

L’événement THÉÂTRE LECTURE LES CHÂTAIGNIERS EN PARLENT ENCORE… Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-26 par 48-OT Mont Lozere