Théâtre lectures Kamishibaï Place de Provence Montélimar
mercredi 7 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Théâtre lectures Kamishibaï
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre des SISM, le service jeunesse propose l’animation d’une histoire illustrée et interactive avec les enfants à l’aide d’un kamishibaï sur le thème des émotions.
Enfants à partir de 6 ans + familles
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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 71
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English :
As part of the SISM events, the Youth Services Department is hosting an interactive picture book storytime for children using a kamishibai, focusing on the theme of emotions.
Children ages 6 and up + families
L’événement Théâtre lectures Kamishibaï Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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