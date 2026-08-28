Théâtre lectures Kamishibaï Place de Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Théâtre lectures Kamishibaï

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre des SISM, le service jeunesse propose l’animation d’une histoire illustrée et interactive avec les enfants à l’aide d’un kamishibaï sur le thème des émotions.

Enfants à partir de 6 ans + familles

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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 71

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English :

As part of the SISM events, the Youth Services Department is hosting an interactive picture book storytime for children using a kamishibai, focusing on the theme of emotions.

Children ages 6 and up + families

L’événement Théâtre lectures Kamishibaï Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération