Théâtre lectures Kamishibaï Place de Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Théâtre lectures Kamishibaï

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre des SISM, le service jeunesse propose une lecture kamishibaï (théâtre itinérant japonais ) au MAC sur le thème des émotions. Le temps de lecture est suivi d’un moment d’échange avec les enfants.

A partir de 6 ans accompagné d’un adulte

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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45

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English :

As part of the SISM program, the Youth Services Department is hosting a kamishibai (Japanese traveling theater) reading at the MAC on the theme of emotions. The reading will be followed by a discussion with the children.

For children ages 6 and up, accompanied by an adult

L’événement Théâtre lectures Kamishibaï Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération