Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte 2

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 10:30:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Deux livres illustrés, suspendus par une corde, s’attrapent à coeur joie au fil de ce conte visuel et en donnent le ton tout doux. Qu’est-ce que l’amour ? Et l’amitié ? Quelles sont toutes ces variations d’émotions et sentiments qui nous relient ? Avec pour inspiration les albums C’est autant d’amour que je t’envoie de Coline Irwin et Duo Mambo de Wei Middag et Aurèle Arima, le danseur Yan Giraldou et la danseuse Amélie Malleroni rivalisent de complicité pour explorer la magie d’être deux, de l’étonnement de la rencontre aux tendres chamailleries. Dans un décor où parapluies, spots et table de mixage deviennent des partenaires de jeu, la chorégraphie s’appuie sur la langue des signes française (LSF) qui démultiplie l’expressivité de leurs mouvements. Fidèle à son rôle de passeur de la musique classique, La Locomotive s’appuie sur le joli Concerto pour mandoline de Vivaldi .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’Empreinte 2

L’événement Théâtre L’Empreinte 2 Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes