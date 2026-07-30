Théâtre L’Empreinte Barbara/Romanilli 8 quai de la République Tulle

Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte Barbara/Romanilli

8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Le soleil noir Dis, quand reviendras-tu ? , Vienne … Ces chansons de la Dame en noir ont toutes été coécrites avec Roland Romanelli, qui fut de 1966 à 1986 l’ombre musicale de Barbara , tout à la fois accordéoniste, pianiste et arrangeur attitré. Son amant aussi. À l’occasion des trente ans de la disparition de la chanteuse, Romanelli offre un nouvel écrin musical grandiose à cette longue collaboration, en invitant les quarante musicien·nes de l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Limoges, dirigé par Chloé Meyzie, à le rejoindre, avec la complicité de Sébastien Farge, accordéoniste et arrangeur hors pair, de Sébastien Debard au piano et de la chanteuse Coline Dutilleul. Dans ce tour de chant musical, c’est le souffle mélodique de l’accordéon qui prend la place des lignes de voix, tandis que l’ensemble symphonique vient amplifier la charge émotionnelle d’un répertoire éternel .

8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’Empreinte Barbara/Romanilli

L’événement Théâtre L’Empreinte Barbara/Romanilli Tulle a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes