Théâtre l’Empreinte Concert Bertrand Belin Tulle

1ère partie ALEXANDRE DELANO LA NUIT LES COULEUVRES La quête de la mémoire d’Olga, un personnage (fantasmé ?) venu de l’est, résonne tout le long de ce troisième album d’Alexandre Delano. Une aventure sensorielle et charnelle qui convoque icônes ésotériques et animaux totems dans une plongée romanesque vers le souvenir amoureux, survolant les époques et les lieux pour se focaliser sur les détails et les corps. Autant de scènes de chansons où les éléments naturels, les technologies ou la guerre s’invitent au mariage, ne laissant jamais libre cours à cette passion.

Pour ce nouvel album studio, Bertrand Belin a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores, de poursuivre et conduire plus loin encore ses recherches, creuser un peu plus son sillon. Le piano, en majesté sur une partie des titres, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique guitare batterie .

