Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte De Pourcell à Dalida

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Quand on pense à Dominique Blanc, nous reviennent avant toute chose ses rôles marquants au cinéma — La Reine Margot, Indochine… —, ses intenses années sur les planches auprès de Patrice Chéreau — inoubliable dans La Douleur, jouée il y a deux ans au Théâtre de Tulle — et ses dix dernières années en tant que sociétaire de la Comédie-Française. Voilà qu’on la découvre chanteuse, dans un récital inédit, aux côtés de l’expérimenté pianiste Vincent Leterme, féru de musique de chambre et passionné par l’expression vocale. Tous les matins, je chante Luis Mariano ou Dalida, Mozart ou Armanet, Purcell ou Fréhel, Damia ou Moustaki, Poulenc ou Satie, Amália Rodrigues ou Adamo, ce sont mes mantras , confie l’actrice. Dominique Blanc transforme ces airs fredonnés dans l’intimité en tour de chant généreux, où sa voix n’a peur ni des grands airs classiques, ni des gouailles de chanteuses réalistes, .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’Empreinte De Pourcell à Dalida

L’événement Théâtre L’Empreinte De Pourcell à Dalida Tulle a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes