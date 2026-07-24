Théâtre L’Empreinte Delette Tulle
mardi 6 avril 2027 · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Théâtre L’Empreinte Delette
8 Quai de la République Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-06 20:00:00
fin : 2027-04-06
Date(s) :
2027-04-06 2027-04-07
Assiste-t-on à un conte de science-fiction, un deuil impossible, une nouvelle variation autour du mythe d’Orphée ? Un peu tout cela à la fois. Dans un monde désormais dirigé par les IA, sur une exoplanète lointaine, un homme tente de réactiver la mémoire émotionnelle de son aimée, physicienne de renom, militante écologiste, disparue il y a longtemps. Ce faisant, il risque bien de la perdre pour de bon. La metteuse en scène et autrice Anne Théron s’inspire du film culte de Chris Marker, La Jetée, pour tracer les contours de cette fable futuriste sur l’amour, la mémoire et l’implacable destruction du monde. Par la confrontation entre le duo au plateau la comédienne Marie-Laure Crochant et le comédien Richard Sammut —, le chant lyrique et la projection d’images générées en direct par l’IA, elle multiplie les couches sensorielles pour mieux nous embarquer dans une troublante épopée sans âge .
8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
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English : Théâtre L’Empreinte Delette
L’événement Théâtre L’Empreinte Delette Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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