Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte Journées européennes du patrimoine

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Deux théâtres à part, chacun avec un style bien affirmé et un caractère bien trempé. Les Journées européennes du patrimoine, c’est LE moment pour plonger dans l’univers des scènes de Brive et de Tulle leurs aventures passées, leur vie d’aujourd’hui et les histoires qui s’écrivent au présent.

L’équipe se mobilise pour vous accueillir et vous faire découvrir les dessous, les coulisses, la machinerie… Anecdotes croustillantes et autres secrets biens gardés. L’occasion aussi de découvrir les spectacles et la programmation à venir, ateliers surprenants, nouveaux projets et belles rencontres tissées tout au long de l’année. Bref, un week-end au théâtre en mode cool où on flâne, on explore, et on se laisse porter par la magie des lieux.

Visites des deux théâtres en continu Ouvertes à toutes et tous sans réservation .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 billetterie@sn-lempreinte.fr

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English : Théâtre L’Empreinte Journées européennes du patrimoine

L’événement Théâtre L’Empreinte Journées européennes du patrimoine Tulle a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme