Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’empreinte Le menteur

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 20:00:00

fin : 2027-05-13

Date(s) :

2027-05-13 2027-05-14

Costumes bariolés et flashy, alexandrins colorés de références contemporaines, musique baroque pulsée à l’électro, rôle des femmes renforcé Le Menteur adapté et mis en scène par Julia Vidit, à la tête du Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine, réussit la prouesse de coller au texte magnifique de Corneille tout en injectant ce qu’il faut de l’époque pour vivifier la langue et le propos. Dorante, l’ambitieux monté de Poitiers à Paris flanqué de son valet Cliton, séduit Clarice à coups de bagou et de mensonges énormes pour mieux cacher sa maigre condition sociale. Mais a-t-il d’autre choix, dans cette société parisienne où les apparences font loi, que d’être à ce point amoral ? L’ingénieuse scénographie, tout en miroirs, se fait le reflet de la multiplicité des êtres et des vérités, mais aussi des penchants narcissiques de notre époque. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’empreinte Le menteur

L’événement Théâtre L’empreinte Le menteur Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes