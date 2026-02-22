Théâtre L’Empreinte Le Petit Chaperon Rouge 8 quai de la République Tulle

Théâtre L’Empreinte Le Petit Chaperon Rouge

Une petite fille s’ennuie ferme, tant sa mère, working girl célibataire toujours pressée, a peu de temps à lui consacrer, tout en s’inquiétant de tout, tout le temps. Pour rompre la solitude, la fillette se rend chez sa grand-mère, vieille femme malade et isolée. Quitte, sur le chemin, à affronter l’Ombre et le Loup inquiétant, et à devoir surmonter ses peurs et les nôtres. Ce conte fut le premier qu’adapta Joël Pommerat en 2004, avant Pinocchio et Cendrillon, à sa manière désormais reconnaissable entre toutes langage cru et poétique, transposition contemporaine, épure scénographique et clairs-obscurs splendides. Sa façon de croiser trois générations de femmes, trois solitudes contemporaines, ravive l’éclat de cette histoire connue de toutes et tous. Avec trois comédien·nes, une chaise, des rais de lumière et une atmosphère sonore décuplant nos sensations. Dès 6 ans .

