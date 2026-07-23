Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’empreinte Les Minis Fantastik

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Chasse au trésor

Pour inaugurer le lancement des minis FantastiK, nouveau rendez-vous mensuel dédié aux familles, L’empreinte vous convie à une merveilleuse chasse au trésor !

Explorez les coulisses des théâtres en participant à notre chasse au trésor inspirée par les spectacles jeune public de la saison venez résoudre des énigmes et relever les défis qui vous attendent pour tenter de gagner des lots !

Pour toute la famille à partir de 4 ans .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’empreinte Les Minis Fantastik

L’événement Théâtre L’empreinte Les Minis Fantastik Tulle a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes