Théâtre L’empreinte Les Minis Fantastik Tulle
samedi 19 septembre 2026 · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Théâtre L’empreinte Les Minis Fantastik
8 Quai de la République Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Chasse au trésor
Pour inaugurer le lancement des minis FantastiK, nouveau rendez-vous mensuel dédié aux familles, L’empreinte vous convie à une merveilleuse chasse au trésor !
Explorez les coulisses des théâtres en participant à notre chasse au trésor inspirée par les spectacles jeune public de la saison venez résoudre des énigmes et relever les défis qui vous attendent pour tenter de gagner des lots !
Pour toute la famille à partir de 4 ans .
8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
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English : Théâtre L’empreinte Les Minis Fantastik
L’événement Théâtre L’empreinte Les Minis Fantastik Tulle a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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