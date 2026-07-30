Informations pratiques

Tulle

Théâtre l’empreinte Monographie

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 10:30:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Arriver jusqu’à son siège sera déjà une belle aventure — mais on ne vous en dit pas plus, surprise oblige ! Et dans une salle recouverte de dessins, la deuxième surprise viendra de ce gars sans pareil, en combinaison blanche, un stylo et quelques cartons sous le bras. Guillaume Martinet, roi de la jongle et du corps élastique — son spectacle Flaque a fait le tour du monde ! a décidé de dessiner en plus de danser, jongler, jouer et faire le clown. Dans un très graphique noir et blanc, son personnage excessif et un brin toqué s’entraine à mourir, s’emmêle avec des cerceaux, dessine ce qu’il joue et vice versa, et s’autorise même quelques tours de magie — le grand Yann Frisch, roi de la magie nouvelle, l’a accompagné sur ce spectacle. Sans jamais lâcher la relation directe au public, ce grand escogriffe offre un délicieux moment de folie absurde. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre l’empreinte Monographie

L’événement Théâtre l’empreinte Monographie Tulle a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes