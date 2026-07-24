Théâtre L’Empreinte PapyQuichotte 8 quai de la République Tulle

Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte PapyQuichotte

8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 19:00:00

fin : 2027-03-17

Date(s) :

2027-03-17

Papy, vissé dans son fauteuil, se prend tous les matins pour le chevalier Don Quichotte. Maladie neurodégénérative, ont tranché les médecins. Pas question de l’envoyer en EHPAD pour autant. Sa famille résiste et préfère se mettre au diapason de sa folie le père devient Lancelot, la mère invente des brigands à combattre, la maison tout entière plonge dans un récit imaginaire. Seule la petite fille se pose quelques questions sur ce grand cirque du quotidien !

Avec quelle humanité Elsa Granat, au texte et à la mise en scène, évoque ces cruciales questions de fin de vie ! Dans une valse joyeuse de marionnettes, de créations sonores et de lumières mouvantes, les quatre comédiennes et comédiens s’amusent follement d’une scénographie instable qui voit un appartement banal se transformer en château médiéval. Une ode formidable au pouvoir de l’imagination. Une résistance à la résignation. .

8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’Empreinte PapyQuichotte

L’événement Théâtre L’Empreinte PapyQuichotte Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes