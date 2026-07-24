Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte Pas de souci

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

Sur un terrain de sport futuriste, deux amis s’affrontent au Mif-Müf, un sport nordique très en vogue. La partie, propice aux confidences, va rapidement déraper les critiques ciblant d’abord l’entourage vont glisser vers des remarques personnelles, acerbes, de plus en plus cinglantes. Entre eux, la voix d’Annick, une I.A., alimente sournoisement la mécanique du conflit d’un combat fratricide. Avec un sens du burlesque et une lucidité certaine, Solal Bouloudnine — déjà venu à L’empreinte avec La Fin du début — Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon — Haie !, La Nuit des temps — à la mise en scène dissèquent la violence sourde qui s’infiltre jusque dans l’intimité, et nous tendent un miroir pas si déformant de nos petitesses. Comique de situation, engagement des corps et incroyable agilité du jeu rythment cette joute amicale des temps modernes. Pas tant sans souci que ça ! .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’Empreinte Pas de souci

L’événement Théâtre L’Empreinte Pas de souci Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes