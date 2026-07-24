Théâtre L’Empreinte Piers Faccini 8 quai de la République Tulle

Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte Piers Faccini

8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 20:00:00

fin : 2027-04-29

Date(s) :

2027-04-29

Cela fait plus de vingt ans que Piers Faccini, chanteur folk anglo-italien installé dans les Cévennes, défend un songwriting artisanal qui s’aventure sur des sentes inexplorées, tel un Bob Dylan ou un Nick Drake qui auraient dérivé vers le continent africain et le Moyen-Orient. De sa longue collaboration avec le virtuose de la kora, Ballaké Sissoko, un album est né l’an dernier, le splendide Our Calling. Défendant les nouvelles compositions de son disque Faultlines, dont la sortie est prévue début 2027, il y explore la faille, cet infime espace entre le dit et le non-dit, celui où nait la poésie. Entre spleen anglais, transe méditative et poésie chansonnière, une musique d’une infinie douceur, qui berce autant qu’elle libère des paysages sonores insoupçonnés. .

8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’Empreinte Piers Faccini

L’événement Théâtre L’Empreinte Piers Faccini Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes