Théâtre L’Empreinte Piers Faccini 8 quai de la République Tulle
jeudi 29 avril 2027 · 8 quai de la République · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Théâtre L’Empreinte Piers Faccini
8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29 20:00:00
fin : 2027-04-29
Date(s) :
2027-04-29
Cela fait plus de vingt ans que Piers Faccini, chanteur folk anglo-italien installé dans les Cévennes, défend un songwriting artisanal qui s’aventure sur des sentes inexplorées, tel un Bob Dylan ou un Nick Drake qui auraient dérivé vers le continent africain et le Moyen-Orient. De sa longue collaboration avec le virtuose de la kora, Ballaké Sissoko, un album est né l’an dernier, le splendide Our Calling. Défendant les nouvelles compositions de son disque Faultlines, dont la sortie est prévue début 2027, il y explore la faille, cet infime espace entre le dit et le non-dit, celui où nait la poésie. Entre spleen anglais, transe méditative et poésie chansonnière, une musique d’une infinie douceur, qui berce autant qu’elle libère des paysages sonores insoupçonnés. .
8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre L’Empreinte Piers Faccini
L’événement Théâtre L’Empreinte Piers Faccini Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle 30 juillet 2026
- Festival de la Vézère Maÿlis Arrat accoréon Tulle 30 juillet 2026
- Les jeudis en Cathé-Trech Tulle 30 juillet 2026
- Festival CRôC Salle de l’auzelou Tulle 1 août 2026
- Mini-stage multisports/piscine Tulle 3 août 2026