Théâtre L’Empreinte Rose 8 quai de la République Tulle
mardi 2 mars 2027 · 8 quai de la République · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Théâtre L’Empreinte Rose
8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-02 20:00:00
fin : 2027-03-02
Date(s) :
2027-03-02
Invitation au voyage sur les hauts plateaux du Massif central !
Fred Pouget, musicien inventif du Maxiphone, connait bien le monde des musiques traditionnelles où il a fait ses armes. Pas étonnant alors qu’il s’attelle, dans ce Rose, nommé ainsi en référence au prénom d’une arrière-grande-tante danseuse, au répertoire du Massif central — celui très précis des Monédières en Corrèze et du plateau de l’Artense en Auvergne —, avec le violon populaire comme figure musicale centrale. Aux côtés de Romain Wilton Maurel, il déploie ces musiques, les étire et les fait résonner dans le corps de trois danseuses. La bourrée, en point d’appui, n’en sera que mieux détournée. Et les rythmiques auvergnates dériveront vers de nouveaux horizons jazz et électro. Quant à la forme, ce ne sera ni un bal, ni un concert, mais un objet curieux tissé de libertés, d’improvisation et d’élans collectifs. .
8 quai de la République 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
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English : Théâtre L’Empreinte Rose
L’événement Théâtre L’Empreinte Rose Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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