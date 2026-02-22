Théâtre L’Empreinte Solo

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le temps semble n’avoir pas de prise sur celui qui bouscule le flamenco de ses créations audacieuses depuis presque trois décennies. Profil émacié, cheveux gominés, ventre en avant, main pointée comme une arme tranchante, Israel Galván avance plus nu que jamais dans un solo sans artifice, qu’il tourne depuis 2007 dans les lieux les plus inattendus.

Nul besoin de chants ni de guitare pour que ça palpite. Les claquements de ses pieds, le souffle du vent, les sons de sa bouche battent la mesure d’une danse qui hypnotise et déjoue tous les clichés. Ce matador du geste, issu d’une grande famille sévillane de danseurs, bouscule inlassablement les codes d’une matrice originelle tout en maintenant la fièvre intérieure et l’âme du flamenco. Et là, en toute proximité, c’est un incroyable moment suspendu qui se tisse entre ce danseur exceptionnel et le public. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 billetterie@sn-l’empreinte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre L’Empreinte Solo

L’événement Théâtre L’Empreinte Solo Tulle a été mis à jour le 2026-02-20 par Corrèze Tourisme