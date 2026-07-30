Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte Un jour sans vent (une orestie)

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09 2027-03-10

Après avoir magiquement rafraichi le conte du Petit Chaperon rouge, Das Plateau s’attaque à un autre monument, vieux de 2 000 ans les Atrides d’Eschyle. La réécriture de cet implacable cycle de guerre, de vengeance et de crimes familiaux autour d’Agamemnon, Clytemnestre, Électre et Oreste, a été confiée à la poétesse Milène Tournier qui, sans en tordre l’essence, met l’accent sur l’apparition de la justice et de la démocratie comme potentiels pacificateurs, dans une lecture féministe. Spectrale, toute en violence intériorisée, la présence des trois magnifiques comédien·nes — Aurélia Nova, Maëlys Ricordeau, Antoine Oppenheim — hante un décor somptueux — comme toujours chez Céleste Germe — fait de jeu de miroirs et d’une forêt de statues minérales figées. Dans cette pénombre bleutée qui alterne lumières dignes d’un tableau de la Renaissance et jaillissement d’un feu — un vrai ! .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’Empreinte Un jour sans vent (une orestie)

L’événement Théâtre L’Empreinte Un jour sans vent (une orestie) Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes