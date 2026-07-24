Informations pratiques

Tulle

Théâtre L’Empreinte Vagabondages et Conversations

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-31 20:00:00

fin : 2027-03-31

Date(s) :

2027-03-31

On savait Gilles Clément capable de partager au plus grand nombre ses savoirs immenses sur le vivant, le jardin et le paysage. On le connaissait moins en comédien danseur devisant des végétaux, racines et courants marins avec un fort potentiel clownesque. C’est Christian Ubl, un ami chorégraphe, qui l’a invité à ce petit pas de côté en forme de tendre ping-pong où les mots et gestes de l’un entrainent des rebonds inattendus de l’autre. Christian devient, avec force costumes et couleurs, les formes végétales et animales évoquées par Gilles, qui de son côté n’hésite pas à enfiler un masque de girafe ou tenter une choré. Cette fable écologique en forme de grand chamboule-tout Vivaldi, Madonna y croisent la danse serpentine de Loïe Fuller montre aussi deux hommes prêts à se remettre en jeu, encore, et à faire de leurs jardins artistiques et scientifiques des terrains d’espérance. .

8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Théâtre L’Empreinte Vagabondages et Conversations

L’événement Théâtre L’Empreinte Vagabondages et Conversations Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes