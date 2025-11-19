Théâtre L’Empreinte La danse des tarentules Tulle

Théâtre L’Empreinte La danse des tarentules

8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Et, si on regardait l’araignée au-delà de nos pulsions phobiques ? Le collectif Maw Maw détricote nos a priori au fil d’une histoire abracadabrante et burlesque. Qu’il est beau cet atelier fait de métiers à tisser en bois et de fils de toutes les couleurs ! Deux tisserandes affairées telles des araignées aux pattes travailleuses y préparent leurs bobines, car la plus célèbre des arachnologues arrive, pour découvrir la tapisserie géante qui ornera le tout nouveau Musée international de l’Araignée. Mais, une fièvre inexpliquée s’empare de l’une d’elles… La tarentule aurait-elle frappé ? Le collectif Maw Maw s’inspire des mythes et préjugés sur les araignées pour faire valser nos répulsions et détricoter par le jeu, la conférence, l’image rétroprojetée, le chant, toutes les barrières normées. .

