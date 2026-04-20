Théâtre Léonie est en avance ou le mal joli Le Poulailler Le Havre
Théâtre Léonie est en avance ou le mal joli Le Poulailler Le Havre samedi 30 mai 2026.
Le Havre
Théâtre Léonie est en avance ou le mal joli
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans sa maison bourgeoise, Léonie est en avance elle ne devait accoucher que dans un mois. Au gré de ses poussées hormonales, elle passe allègrement des hurlements à la tendresse. Son mari, Julien Toudoux, subit ce chaos avec autant de philosophie que possible… D’autant que les parents de la jeune femme, la soubrette, et même la sage femme vont encore en rajouter, précipitant la situation dans le surréalisme et l’absurde
Réservation obligatoire .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
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L’événement Théâtre Léonie est en avance ou le mal joli Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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