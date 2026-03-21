Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre Les Conséquences

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-16 19:00:00

fin : 2027-02-17 21:10:00

Date(s) :

2027-02-16 2027-02-17

Au fil de vingt années ponctuées des rares occasions de réunir toutes les générations, une famille se raconte. Pascal Rambert expose les métamorphoses de cette tribu plutôt bourgeoise poussée par la jeune génération et mise devant le constat que les valeurs qui les unissaient sont, une à une, remises en question.

On suit rarement au théâtre les membres d’une famille sur plusieurs générations, à la fois dans la fiction et dans le vieillissement des interprètes. En voici une formidable occasion avec, de surcroît, un cast de première classe Marilú Marini, Jacques Weber, Anne Brochet, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey et Laurent Sauvage entouré·es de la jeune génération du théâtre français. Deux mariages et deux enterrements convoquent trois générations qui se croisent, se parlent, s’évitent, s’affrontent, se perdent et se retrouvent. Malgré les apparences, la brutalité, des transmissions s’opèrent aussi parfois volontairement, souvent malgré elles. Pour Pascal Rambert, le temps qui passe nous autorise à parler de nos actes libérés de toute morale, sans surplomb, sans jugement nos joies et nos peines, nos espoirs et nos renoncements et les conséquences sur nos vies.

A partir de 13 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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L’événement Théâtre Les Conséquences Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace