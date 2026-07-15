AGENDA · Montluçon
Théâtre Les Gaulois Espace Boris Vian Montluçon
mercredi 30 septembre 2026 · Espace Boris Vian · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Théâtre Les Gaulois
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 21:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01
Ils sont fous ces Gaulois !
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
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English :
Those Gauls are crazy!
L’événement Théâtre Les Gaulois Montluçon a été mis à jour le 2026-07-11 par Montluçon Tourisme
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