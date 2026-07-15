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AGENDA · Montluçon

Théâtre Les Gaulois Espace Boris Vian Montluçon

mercredi 30 septembre 2026 · Espace Boris Vian · Montluçon

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Boris Vian
Adresse
27 rue des Faucheroux
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Théâtre Les Gaulois

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 21:30:00

Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01

Ils sont fous ces Gaulois !
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18  billetterie@cdntdi.com

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English :

Those Gauls are crazy!

L’événement Théâtre Les Gaulois Montluçon a été mis à jour le 2026-07-11 par Montluçon Tourisme

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