Théâtre Les Gaulois rue des Faucheroux Montluçon
mercredi 30 septembre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Théâtre Les Gaulois
rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 21:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01
Ils sont fous ces Gaulois !
.
rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
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English :
Those Gauls are crazy!
L’événement Théâtre Les Gaulois Montluçon a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme
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