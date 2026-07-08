Théâtre Les Gaulois rue des Faucheroux Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre Les Gaulois

rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30 21:30:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-01

Ils sont fous ces Gaulois !

.

rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Those Gauls are crazy!

L’événement Théâtre Les Gaulois Montluçon a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme