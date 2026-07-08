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AGENDA · Montluçon

Théâtre Les Gaulois rue des Faucheroux Montluçon

mercredi 30 septembre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
rue des Faucheroux
Adresse
Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Théâtre Les Gaulois

rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 21:30:00

Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01

Ils sont fous ces Gaulois !
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rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18  billetterie@cdntdi.com

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English :

Those Gauls are crazy!

L’événement Théâtre Les Gaulois Montluçon a été mis à jour le 2026-07-03 par Montluçon Tourisme

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