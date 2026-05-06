Théâtre Les Midinettes de Jacques Hadjaje Asnières-sur-Vègre
Théâtre Les Midinettes de Jacques Hadjaje Asnières-sur-Vègre vendredi 31 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Théâtre Les Midinettes de Jacques Hadjaje
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les midinettes raconte cette épopée de vingt-sept jours, faite de fous-rires et de cris de colère, de désillusions et de bouffées d’espoir.
Aujourd’hui, dans le centre de la France. L’usine Marilou , l’un des fleurons de la confection de sous-vêtements féminins, ferme ses portes. Ses deux cents ouvrières ces couturières, appelées autrefois midinettes sont brutalement licenciées. Bien résolues à en découdre pour défendre leur travail et leur dignité, elles décident d’occuper l’usine.
Les midinettes raconte cette épopée de vingt-sept jours, faite de fous-rires et de cris de colère, de désillusions et de bouffées d’espoir. Elles racontent une lutte pour la vie.
Il y a, bien au-dessus de la loi du profit, une loi non écrite, qui doit s’appliquer en toutes circonstances, c’est celle de la dignité humaine… Une ouvrière
Par la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté
Organisé en partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
Les midinettes tells the story of this twenty-seven-day epic, made up of laughter and cries of anger, disillusionment and bursts of hope.
L’événement Théâtre Les Midinettes de Jacques Hadjaje Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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