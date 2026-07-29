Informations pratiques

Village-Neuf

Théâtre Les Parasites

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-06 20:30:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Pour célébrer ses 50 ans, la Compagnie du Lys remonte aux origines de son aventure théâtrale en reprenant la pièce qui a marqué sa naissance en 1977.

Dans cette comédie de mœurs aussi insolite que savoureuse, les personnages se croisent, s’observent, se désirent et se confrontent au fil de rencontres où l’absurde côtoie le quotidien. Entre humour décalé, situations cocasses et réflexion sur les relations humaines, Louis Donatien Perin signe une œuvre singulière qui n’a rien perdu de son mordant.

Une création anniversaire qui invite le public à redécouvrir un texte devenu emblématique de l’histoire de la compagnie.

Compagnie du Lys (Saint-Louis)

Avec Henri Hajdukiewicz, Guido Capaccio, Jacques Haertig, Anne-Sophie Benz, Florie Gossseau, Aurélie Klein, Mounir Beggar, Cécile Mauranne, Bruno Coccoluto, Gilles Fusco

Mise en scène Louis Perin

13€/11€ · Dès 14 ans · 1h45 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Théâtre Les Parasites Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue