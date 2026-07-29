Théâtre Les Parasites Village-Neuf
samedi 6 mars 2027 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Théâtre Les Parasites
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-06 20:30:00
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-03-06
Pour célébrer ses 50 ans, la Compagnie du Lys remonte aux origines de son aventure théâtrale en reprenant la pièce qui a marqué sa naissance en 1977.
Dans cette comédie de mœurs aussi insolite que savoureuse, les personnages se croisent, s’observent, se désirent et se confrontent au fil de rencontres où l’absurde côtoie le quotidien. Entre humour décalé, situations cocasses et réflexion sur les relations humaines, Louis Donatien Perin signe une œuvre singulière qui n’a rien perdu de son mordant.
Une création anniversaire qui invite le public à redécouvrir un texte devenu emblématique de l’histoire de la compagnie.
Compagnie du Lys (Saint-Louis)
Avec Henri Hajdukiewicz, Guido Capaccio, Jacques Haertig, Anne-Sophie Benz, Florie Gossseau, Aurélie Klein, Mounir Beggar, Cécile Mauranne, Bruno Coccoluto, Gilles Fusco
Mise en scène Louis Perin
13€/11€ · Dès 14 ans · 1h45 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Les Parasites Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
À voir aussi à Village-Neuf (Haut-Rhin)
- Ouverture de saison culturelle RiveRhin Village-Neuf 15 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’orgue symphonique Village-Neuf 20 septembre 2026
- Théâtre Les Pas Perdus Village-Neuf 26 septembre 2026
- Humour Thomas Wiesel Village-Neuf 2 octobre 2026
- Festi’Rose Village-Neuf 3 octobre 2026