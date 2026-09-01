Théâtre Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve) Le Théâtre Montélimar
samedi 26 septembre 2026 · Le Théâtre · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Théâtre Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve)
Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 21:45:00
Date(s) :
2026-09-26
Les Gaillard forment une famille où chaque voix compte. Sur scène, plusieurs générations se rassemblent autour d’une machine qui transforme les chansons en lumière. De Fréhel à Stromae, le public est invité à chanter à l’unisson.
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Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
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English :
The Gaillards are a family where every voice counts. On stage, several generations gather around a machine that transforms songs into light. From Fréhel to Stromae, the audience is invited to sing along in unison.
L’événement Théâtre Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve) Montélimar a été mis à jour le 2026-08-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
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