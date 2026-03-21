Théâtre Les petites filles modernes (titre provisoire) Mulhouse
vendredi 30 octobre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Théâtre Les petites filles modernes (titre provisoire)
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-31 21:20:00
Date(s) :
2026-10-30
Dans cette nouvelle création couronnée du Molière 2026 de la mise en scène Joël Pommerat imagine, à la manière d’un conte, la rencontre de deux jeunes filles prêtes à défier l’autorité des adultes pour préserver et cultiver leur amitié. Mais pour y parvenir, ce sont les règles du réel qu’elles vont devoir bousculer !
Au cœur de l’enfance, là où le fantastique est nécessité, cette histoire raconte comment le magique et le surnaturel deviennent les seuls véritables remparts face aux épreuves que traversent les deux héroïnes. Il est question d’amour et d’amitié, mais le vrai propos serait plutôt la peur et la colère. Joël Pommerat narre avec l’humour et la justesse d’écriture qui lui sont propres, sans moralisation, le pacte d’amitié des deux jeunes filles, si puissant qu’il défie les lois du réel et l’autorité des adultes. Dans ce théâtre roman , les événements se racontent en même temps qu’ils se vivent. Les peurs et les cauchemars se déploient dans des espaces béants, fantasmés ou redoutés. Le surnaturel devient, pour les personnages, un moyen d’affronter des réalités incompréhensibles ou inconcevables.
A partir de 13 ans. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Théâtre Les petites filles modernes (titre provisoire) Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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