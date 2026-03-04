THÉÂTRE « LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

THÉÂTRE « LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE 6 et 7 mars Saint-Pierre Martinique Martinique

Entrée 10€ / Plus d’infos : 0696 35 56 66

Saint-Pierre, Martinique 97250

Elles sont cinq femmes qui se saisissent de l’anatomie féminine, objet des canons de beauté mais aussi de la honte de soi, de méconnaissance et de tabous, pour écrire un livre sur le corps des […]