Théatre Les Têtes en l’air Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire
Théatre Les Têtes en l’air Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire dimanche 10 mai 2026.
Mauges-sur-Loire
Théatre Les Têtes en l’air Guinguette du bout de l’Île
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Théâtre et marionnettes Marcel s’invite à la Guinguette
Profitez d’un moment convivial en famille avec le spectacle Marcel , une création de la compagnie Les Têtes en l’Air mêlant théâtre, marionnettes et musique.
Pour ce rendez-vous dominical, venez découvrir l’histoire de Marcel, un petit chimpanzé dont la vie bascule lors de sa rencontre avec Hugo. Entre péripéties et émotions, notamment après avoir croisé le chemin de Pif, la terreur du quartier, une belle amitié se noue avec pour toile de fond une passion commune les livres. Un spectacle tendre et ludique qui ravira les petits comme les grands spectateurs.
Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr
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English :
Theater and puppets Marcel invites himself to the Guinguette
L’événement Théatre Les Têtes en l’air Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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