Vide Grenier Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Vide Grenier

Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de la roseraie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Chinez vos bonnes affaires ou exposez vos trésors au vide-grenier de Saint-Laurent-de-la-Plaine dans le Maine et Loire

Préparez vos cartons ou vos paniers pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

L’APE de l’école des Trois Chênes vous invite à son grand vide-grenier annuel. Que vous soyez à la recherche de la perle rare ou que vous souhaitiez offrir une seconde vie à vos objets oubliés, cet événement est le rendez-vous idéal pour vous retrouver en famille ou entre amis au cœur de la vie locale.

Exposants réservez votre emplacement !

Vous souhaitez vider votre grenier et faire des heureux ? Installez votre stand dès l’aube et profitez d’un tarif attractif pour exposer vos trésors

Installation Dès 7h00 du matin.

Tarifs 2€ le mètre linéaire ou profitez de notre forfait à 8€ les 5 mètres (emplacement minimum conseillé si vous souhaitez garder votre voiture avec vous).

Visiteurs une pause gourmande vous attend !

Venez flâner entre les étals et dénicher vos coups de cœur de la journée. Pour prolonger ce moment de détente, vous trouverez sur place tout ce qu’il vous faut pour vous restaurer

Bar et restauration Profitez d’une pause bien méritée autour d’une boisson fraîche ou d’un encas savoureux préparé par l’équipe de l’APE. .

Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de la roseraie Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 20 50 88 apelestroischenes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shop for bargains or display your treasures at the Saint-Laurent-de-la-Plaine garage sale in Maine et Loire

L’événement Vide Grenier Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges