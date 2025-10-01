Sète

THÉÂTRE LES VIP, LE CABARET IMPROVISÉ

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03 2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01

Rires, émotions et rebondissements garantis ! Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer, sans filet et sans limite… IMPRO !

LE CABARET IMPROVISÉ Les VIP à L’AudaceShow devant ! Une fois par mois, la joyeuse troupe des Very Impro People prend ses quartiers à L’Audace, café-théâtre de Sète, pour une soirée d’improvisation délirante comme vous n’en avez jamais vu !Le principe est simple vous écrivez vos sujets en début de spectacle, et les comédiens et comédiennes improvisent dessus toute la soirée. Entre humour décapant, créativité débordante et surprises assaisonnées à la sauce VIP, chaque représentation est unique et impossible à prévoir.Rires, émotions et rebondissements garantis ! Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer, sans filet et sans limite… IMPRO ! .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13

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English :

Laughter, excitement and twists guaranteed! A monthly rendez-vous not to be missed, with no net and no limits? IMPRO!

L’événement THÉÂTRE LES VIP, LE CABARET IMPROVISÉ Sète a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE