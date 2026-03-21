Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre les voix de Carmen

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19 21:30:00

Date(s) :

2027-01-19 2027-01-20 2027-01-21

Sur un plateau de cinéma, on prépare un film sur Carmen. Au fil des essais dans cet espace clos, transformé en laboratoire vivant, Carmen, la Méditerranéenne, s’incarne. Insaisissable, libre, brûlante, elle porte la parole des femmes libres, de celles qu’on regarde, qu’on juge, qu’on redoute mais qu’on ne peut enfermer.

Résolument ancrée dans le présent, cette proposition prend la forme d’un opéra hybride, à partir d’une histoire dans l’histoire. Une réalisatrice prépare un film au sujet de la jeune bohémienne, insoumise et séduisante. Dans ce laboratoire artistique, à force de répétitions, d’improvisations, d’essais de caméras, surgissent les personnages. Ils se réapproprient les mots de Mérimée, parfois ambigus, parfois violents, et la fiction déborde. Carmen s’incarne, figure rebelle et diva. À partir des célèbres airs de Bizet, Camélia Jordana travaille des arrangements, en dialogue avec le flamenco, les sonorités arabo-andalouses et nord-africaines, le gospel, la soul et le rap. Toutes ces musiques qui disent la lutte, la liberté et la beauté du désordre, servent le propos. Les fragments lyriques rejoignent une écriture rythmique et percussive, composée de textures électroniques, passages a cappella, boucles et samples, en un dialogue libre, entre œuvre patrimoniale et écriture musicale actuelle.

Dès 12 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Théâtre les voix de Carmen Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace