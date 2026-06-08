Théâtre l’expérience théâtrale O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
jeudi 3 décembre 2026 · O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Théâtre l’expérience théâtrale
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 25 – 25 – 65 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 20:00:00
Date(s) :
2026-12-03
Signée Laurent Ruquier et mise en scène par Anne Bouvier, la pièce est portée par un tandem d’exception François Berléand et Max Boublil. Au programme ? Un spectacle inédit et jubilatoire dans lequel le public devient acteur…
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O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
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English :
Written by Laurent Ruquier and directed by Anne Bouvier, the play stars an exceptional duo: François Berléand and Max Boublil. The program? An original, jubilant show in which the audience becomes an actor…
L’événement Théâtre l’expérience théâtrale Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme
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