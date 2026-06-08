Théâtre l’expérience théâtrale O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Théâtre l’expérience théâtrale

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 25 – 25 – 65 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 20:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Signée Laurent Ruquier et mise en scène par Anne Bouvier, la pièce est portée par un tandem d’exception François Berléand et Max Boublil. Au programme ? Un spectacle inédit et jubilatoire dans lequel le public devient acteur…

.

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Written by Laurent Ruquier and directed by Anne Bouvier, the play stars an exceptional duo: François Berléand and Max Boublil. The program? An original, jubilant show in which the audience becomes an actor…

L’événement Théâtre l’expérience théâtrale Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme