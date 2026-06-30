Théâtre L’hors-présence Comédie de Valence Valence
mercredi 25 novembre 2026 · Comédie de Valence · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre L’hors-présence
Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:00:00
fin : 2026-11-25 20:00:00
Date(s) :
2026-11-25 2026-11-26
On nous plonge dans les derniers jours d’une femme condamnée par la maladie. Entourée de ses frères et de sa sœur, celle-ci s’apprête à mourir. Tandis que les certitudes vacillent et que les tensions montent, quelqu’un semble les épier d’en face.
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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
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English :
We are plunged into the final days of a woman stricken by illness. Surrounded by her brothers and sister, she is preparing to die. As certainties waver and tensions rise, someone seems to be watching them from across the way.
L’événement Théâtre L’hors-présence Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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