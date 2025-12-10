Théâtre L’île au trésor Le Microphone Résidence Grândola Tarnos

Théâtre L’île au trésor

Le Microphone Résidence Grândola 1 place Serpa Tarnos Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’île au trésor est une adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson de la compagnie 9Thermidor pour théâtre d’objets et violoncelle.

C’est l’histoire du petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow, qui se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé par ses amis, le docteur Livesey et le Comte Trelawney, il embarque à bord de l’Hispanola, à la recherche de l’Île au Trésor.

Mais l’équipage se révèle être en réalité une bande de pirates, menée par John Silver. Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ?

Rdv à 15h à la salle du Microphone à l’espace Grândola à Tarnos.

Tout public dès 7 ans. Un spectacle pour petits et grands, un voyage au bout du monde, à la recherche du trésor maudit.

Billetterie au Point com ou en ligne. .

Le Microphone Résidence Grândola 1 place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

English : Théâtre L’île au trésor

L’événement Théâtre L’île au trésor Tarnos a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Seignanx