Vicq-sur-Breuilh

Théâtre Limoges Avril 1905

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une page poignante de notre histoire ouvrière sur scène.

La Compagnie Asphodèle vous propose un voyage dans le temps avec une pièce de Joël Nivard, mise en scène par Sylvie Nivard. Plongez au cœur des événements qui ont marqué Limoges il y a 120 ans. Du samedi 15 au lundi 17 avril 1905, la ville s’embrase. La pièce rend hommage à cette mémoire ouvrière limousine, souvent silencieuse mais farouchement rebelle. À travers le regard des gens du peuple — lavandières, instituteurs ou bourgeois — l’œuvre rappelle que derrière la finesse et la transparence de la porcelaine se cachent les mains, la sueur et parfois le sang de ceux qui l’ont façonnée. .

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Théâtre Limoges Avril 1905

L’événement Théâtre Limoges Avril 1905 Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne