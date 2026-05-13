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Théâtre L’impératrice de Rome Espace Boris Vian Montluçon

Théâtre L’impératrice de Rome Espace Boris Vian Montluçon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Espace Boris Vian

Adresse : 27 rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Montluçon

Théâtre L’impératrice de Rome

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Le portrait récit initiatique et puissant d’une femme désenchantée.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45  mediatheque.ainay@wanadoo.fr

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English :

A powerful, initiatory portrait of a disenchanted woman.

L’événement Théâtre L’impératrice de Rome Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme

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