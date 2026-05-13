Théâtre L’impératrice de Rome Espace Boris Vian Montluçon
Théâtre L’impératrice de Rome Espace Boris Vian Montluçon dimanche 7 juin 2026.
Montluçon
Théâtre L’impératrice de Rome
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le portrait récit initiatique et puissant d’une femme désenchantée.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr
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English :
A powerful, initiatory portrait of a disenchanted woman.
L’événement Théâtre L’impératrice de Rome Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
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