Théâtre L’impératrice de Rome Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon

Théâtre L’impératrice de Rome

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le portrait récit initiatique et puissant d’une femme désenchantée.

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

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English :

A powerful, initiatory portrait of a disenchanted woman.

L’événement Théâtre L’impératrice de Rome Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme