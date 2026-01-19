Théâtre Loin dans la mer Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Théâtre Loin dans la mer

Jeudi 12 mars 2026 de 14h30 à 15h40.

Vendredi 13 mars 2026 de 14h30 à 15h40 et de 19h30 à 20h40. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-13

2026-03-12 2026-03-13

L’Oiseau-Mouche, en quelques décennies, est devenue une troupe emblématique d’acteurs permanents, en situation de handicap, avec son théâtre à Roubaix, dont les créations traversent le monde et invitent des metteurs en scène.

Lisa Guez, dont on se souvient du beau Barbe Bleue, adapte librement avec certains d’entre eux un conte d’Andersen La petite sirène. Ici, la sirène s’appelle Céleste, qui tombe éperdument amoureuse du prince qu’elle a sauvé d’un naufrage. Il faut qu’elle change de monde pour le retrouver. Elle va voir une sorcière et sacrifie sa voix pour avoir les jambes d’une vraie femme et sortir de l’eau, dans l’espoir qu’il l’aime aussi. Mais l’aimera-t-il ? Comment faire pour le lui dire sans voix, inadaptée dans un monde qu’elle ne connaît pas ? Avec humour et subtilité la pièce interroge nos désirs d’absolu, les troubles et les limites de ce que l’on peut faire par amour, la douleur d’être rejeté.



À partir de 10 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

English :

In just a few decades, L’Oiseau-Mouche has become an emblematic troupe of permanent actors with disabilities, with its theater in Roubaix, whose creations travel the world and invite directors.

