Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre Lorenzaccio

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-08 19:00:00

fin : 2026-12-09 22:35:00

Date(s) :

2026-12-08

Face à la terreur, que pouvons-nous malgré la peur et le sentiment d’impuissance ? Fusion des versions de George Sand et d’Alfred de Musset, la pièce choisie par David Bobée pour sa nouvelle mise en scène recèle une question, ô combien contemporaine, celle de l’action ou de l’inertie, face à un danger politique.

Avec Lorenzaccio, David Bobée poursuit un axe créatif né de son désir d’offrir des codes esthétiques et narratifs les plus contemporains aux chefs-d’œuvre du répertoire. Cela permet de bénéficier de la force fédératrice de ces œuvres, de ces personnages et de ces récits et ainsi de contribuer au partage d’une culture commune. En interrogeant ici le devoir de résistance, la responsabilité individuelle et sociétale, cette œuvre reprend la trame originelle l’action se déroule à Florence en janvier 1537. Lorenzo de Médicis, jeune homme studieux et fragile, se voue à la restauration de la République. La tâche est difficile, car son lointain cousin, le duc Alexandre de Médicis, règne sur Florence en tyran avec l’appui du Saint- Empire, du pape et d’une garde armée. Dans un décor de colonnes inachevées ou détruites, se vit donc un drame dont l’actualité s’avère cuisante.

A partir de 14 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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L’événement Théâtre Lorenzaccio Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace