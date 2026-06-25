Théâtre Louise Morstan et la marmotte rouge Muttersholtz

Informations pratiques

Muttersholtz

Théâtre Louise Morstan et la marmotte rouge

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22 2027-01-23

Retrouvez le Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante à partager entre amis ou en famille ! Tout public à partir de 7 ans

Retrouvez le Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante à partager entre amis ou en famille!

“Quand on a grandi dans le sillon de Mary Morstan, marché dans les pas de l’illustre Dr Watson et que votre parrain n’est autre que le légendaire Sherlock Holmes, ça vous forge un sacré caractère.

On dit souvent que les chiens ne font pas des chats, et cette maxime s’applique admirablement à Louise Morstan.

Paris, le 14 avril 1924. Louise Morstan a récemment rejoint le cercle très exclusif des femmes détectives en succédant à sa mère: À peine installée, une mission obscure et top secrète lui est confiée. Il s’agit de sauver la France ! Rien que ça.”

Plongez avec nous dans le Paris des années 20, à l’aube des Jeux Olympiques et rencontrez une multitude de personnages qui (comme à notre habitude) se succéderont pour vous faire voyager, enquêter mais surtout rire aux larmes!

Après le succès de ses 4 dernières pièces, la compagnie du Quiproquo Tour vous propose sa toute nouvelle création, de l’écriture à la fabrication du décor en passant par la confection des costumes, la troupe ne laisse rien au hasard pour vous transporter dans son univers!

Tout public à partir de 7 ans .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 67 17 44 theatreduquiproquo@gmail.com

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English :

Check out the “Quiproquo Tour” in a quirky comedy that’s as funny as it is surprising—perfect for sharing with friends or family! Suitable for all ages 7 and up

L’événement Théâtre Louise Morstan et la marmotte rouge Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme