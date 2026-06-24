Théâtre-marionnnette Juste Irena Auditorium de la Louvière Épinal

Épinal

Théâtre-marionnnette Juste Irena

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Mardi 2027-01-11 14:30:00

fin : 2027-01-11

Date(s) :

2027-01-11 2027-01-12

Derrière les rides d’une vieille dame vivant en maison de retraite se cache une héroïne de l’Histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Irena Sendler sauva 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. À travers une mise en scène mêlant théâtre, marionnettes et poésie visuelle, Juste Irena fait dialoguer mémoire intime et Histoire collective. Un spectacle sensible et lumineux qui célèbre le courage, l’empathie et la transmission, à partager dès 10 ans.Enfants

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Behind the wrinkles of an elderly woman living in a nursing home lies a heroine of history. During World War II, Irena Sendler saved 2,500 Jewish children from the Warsaw Ghetto. Through a production blending theater, puppetry, and visual poetry, *Juste Irena* creates a dialogue between personal memory and collective history. A sensitive and luminous performance that celebrates courage, empathy, and the passing down of stories—suitable for ages 10 and up.

L’événement Théâtre-marionnnette Juste Irena Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION