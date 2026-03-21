Informations pratiques

Mulhouse

Théâtre Mathieu au milieu

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-18 15:00:00

fin : 2026-11-18 15:35:00

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-19

À sept ans, Mathieu voit sa vie basculer à l’arrivée de son petit frère… Avant, tout allait bien dans sa vie. Il adorait son grand frère, Elio, et sa maman n’avait d’yeux que pour lui. Depuis, rien n’est plus pareil…

Cette fable drôle et tendre, nouvelle collaboration entre l’auteur Antonio Carmona et le metteur en scène Olivier Letellier artiste complice de La Filature, Scène nationale –, décrypte le sentiment bien connu de jalousie fraternelle mais pousse aussi la question plus loin, sur un autre terrain celui du rapport à l’autre, au monde, à l’étranger. Cette question affleure dans la langue et l’accent d’Adalberto Fernandez-Torres, le circassien contorsionniste qui partage le plateau avec l’acteur Jérôme Fauvel et endosse la plupart des rôles autres que celui de Mathieu. La mise en scène d’Olivier Letellier propose différents niveaux de lecture, mariant humour et poésie avec légèreté, sans simplifier les thématiques abordées. Raconté à hauteur d’enfant, ce récit à la fois simple et subtil offre des moments pleins de drôleries mais aussi une scène confinant au fantastique, qui déclenche les rires et juste ce qu’il faut de peur pour apprécier le retour à la raison.

Dès 5 ans · en français et espagnol surtitré .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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L’événement Théâtre Mathieu au milieu Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace