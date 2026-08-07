Théâtre Métamorphose joue Feydeau Cinéma Le Concorde Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

Théâtre Métamorphose joue Feydeau

Cinéma Le Concorde 12 rue de l’Abbé Munier Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Métamorphose propose 2 pièces de Georges Feydeau: Les Pavés de l’Ours Lucien décide de rompre avec sa maîtresse pour épouser la fille fortunée de sa marraine. Les problèmes commencent lorsqu’il fait venir de la campagne Bretel, âme simple et dénué de style. Et enfin Feu la mère de Madame : Lucien et sa femme Yvonne se disputent, et la servante Annette n’aide pas à la situation. Un funeste message arrive, la mère de Madame est décédée…Tous les ingrédients favorables à une soirée de détente et de rire à la mode 1900! Soirée au profit de l’Amicale des Donneurs de Sang de la Vallée du Cristal. Réservations obligatoires au 06 19 30 84 08 . Tarif: 8€ ; gratuit pour les moins de 16 ans.Tout public

8 .

Cinéma Le Concorde 12 rue de l’Abbé Munier Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 30 84 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Métamorphose presents two plays by Georges Feydeau: Les Pavés de l’Ours : Lucien decides to break up with his mistress to marry his godmother’s wealthy daughter. The problems begin when he brings Bretel, a simple man with no sense of style, from the countryside. And finally, “Madame’s Late Mother”: Lucien and his wife Yvonne are arguing, and the maid Annette isn’t helping the situation. A tragic message arrives: Madame’s mother has passed away… All the ingredients for an evening of relaxation and laughter in the style of the 1900s! An evening to benefit the Cristal Valley Blood Donors’ Association. Reservations required at 06 19 30 84 08. Admission: 8?; free for children under 16.

L’événement Théâtre Métamorphose joue Feydeau Baccarat a été mis à jour le 2026-08-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS